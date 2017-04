LE + INFO - Les trois idées reçues sur le ramassage des ordures ménagères

Après le pays d'Alésia et de la Seine, la communauté de communes du Montbardois met en place en place la redevance incitative pour le ramassage des ordures ménagères. Le but est de réduire le volume des déchets et pour les habitants, de baisser le montant de la facture.

La communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine a été en 2007 l'unes des premières collectivités a mettre en place la redevance incitative pour le ramassage des ordures ménagères. Avec succès, si l'on en croit Patrick Molinoz, maire et conseiller régional de Venarey Les Laumes : "On a baissé le volume de déchets à enfouir de 800 à 1000 tonnes par an. C'est beaucoup. Et c'est un progrès énorme pour l'environnement", ajoute le conseiller régional PRG.

Pour l'usager, à la longue, il doit trouver un bénéfice. Le coût est calculé sur le nombre de levées et le poids des ordures ménagères. "L'économie réalisée par les habitants tourne autour de 10 %," note Patrick Molinoz. Il n'empêche, depuis le début de l'année, certains habitants du Montbardois ont vu leur facture d'enlèvement des ordures ménagères augmenter. "La faute, à un logiciel défaillant", admet Alain Bécard, le président de la communauté de communes du Montbardois. "Mais tout devrait rentrer dans l'ordre dans les prochaines semaines."

Alain Bécard répond à trois idées reçues sur le ramassage des ordures ménagères :

1) La moitié des français ne trient pas leur déchets

Vrai : en France, le taux de recyclage est de 20 % quand il est de 45 % en Allemagne. Pour les emballages ménagers, le taux est de 67 %.

2) Les français préfèrent l'impôt à la redevance

Vrai et Faux : avec l'impôt, on sait à l'avance ce que l'on doit payer, puisque la taxe est indexée sur l'impôt foncier. Quand on passe à la redevance, on peut être surpris au début mais si on fait des efforts, normalement la facture baisse.

3) L'enlèvement des ordures ménagères coûte cher

Vrai : c'est un montant important pour chaque foyer. Mais la redevance incite les français à mieux trier leurs déchets pour réduire de manière significative le montant de la facture