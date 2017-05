LE + INFO - Les trois idées reçues sur les produits chimiques et le jardinage

Que faire de nos produits chimiques une fois utilisés pour le jardinage ? Il ne faut pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à la déchetterie. Le mieux, c'est d'utiliser des désherbants naturels. Jean-Patrick Masson, conseiller à l'environnement au Grand Dijon était l'invité de FB Bourgogne.

Depuis le 1er janvier 2017, les produits chimiques sont bannis des espaces verts publics dans l'agglomération dijonnaise. Toutes les communes y sont passées. A la place, les mauvaises herbes sont brûlées ou arrachées. C'est le retour de la binette et de la pioche. Pour les agents, c'est un peu plus fatiguant mais beaucoup plus sain. Quand aux communes, si il est encore difficile de chiffrer l'économie réalisée, elles montrent l'exemple aux habitants.

1) Les mauvaises herbes, ça ne sert à rien

Faux : "la biodiversité, c'est un élément important de notre quotidien. Les mauvaises herbes ont un rôle à jouer. On peut les utiliser. Elles peuvent être décoratives. Le problème des mauvaises herbes, c'est qu'elles prolifèrent. Il faut les maîtriser. C'est aussi bien de donner un coup de binette."

2) Si les pesticides sont en vente, c'est qu'ils ne sont pas dangereux pour la santé

Faux : "les produits chimiques comme le Roundup sont dangereux pour la santé. Il faut vraiment dire aux gens de ne pas utiliser ces produits pour désherber son jardin."

3) Pour avoir un beau jardin, il faut forcément utiliser des produits chimiques

Faux : "je connais de très beaux jardins qui sont traités entièrement avec des produits naturels. Et puis le plaisir du jardinage, ce n'est pas pas seulement avoir de très belles fleurs et de beaux légumes, c'est aussi de voir comment la nature fait les choses. C'est passionnant."