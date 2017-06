LE + INFO - Nos villes de Côte-d'Or sont-elles adaptées aux fortes chaleurs ?

Les températures ont grimpé très haut ces derniers jours en Côte-d'Or. Le niveau de vigilance canicule a été relevé au niveau 3. Mais nos villes sont-elles adaptées à ces fortes chaleurs ? Est-ce qu'il y a des solutions face au réchauffement climatique ? C'est le thème du + Info ce vendredi

Quand la chaleur monte, ce sont les villes qui souffrent le plus. A cause du béton, du bitume, du manque de végétaux, et de l'activité humaine, il y a souvent plusieurs degrés d'écart entre les villes et les campagnes. Les plans d'urbanisme prennent-ils suffisamment en compte ces fortes chaleurs qui arrivent de plus en plus tôt ? C'est timide pour le moment en Côte-d'Or, même si dans les services techniques il y a de plus en plus de personnel sensibilisé.

A 7 h 50, Yves Richard, du Centre de recherches de climatologie de l'université de Bourgogne nous expliquera comment fonctionnent ces îlots de chaleur urbains et quelles sont les solutions pour essayer de faire baisser la température en ville.

A 8 h 15 nous ferons le point avec un prévisionniste de Météo France pour savoir ce qui nous attend dans les jours à venir et voir si ces épisodes de forte chaleur sont de plus en plus fréquents dans la région.