Le + info - Peut-on vraiment protéger les vignes contre les intempéries ?

La grêle, le gel, la sécheresse : les aléas climatiques menacent chaque année les vignes de Bourgogne. Pour protéger au maximum les récoltes, des dispositifs sont mis en place dans les parcelles. Mais essayer de contrer la nature n'est pas toujours simple et coûte souvent cher.

A chaque saison, son intempérie. Celle que craignent le plus les viticulteurs c'est la grêle. Alors pour tenter d'y faire face et de protéger les vignes, des générateurs anti-grêle sont installés dans les parcelles. Des machines qui décomposent les gros grêlons en plusieurs petits grêlons avant qu'ils ne touchent le sol et qui permettent donc de limiter les dégâts. Cette année le dispositif est étendu, et l'association Arelfa qui les met en place recherche des bénévoles pour s'en occuper.

A 7h50, avec Christine Monamy, la responsable agro-météo du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) on fera un tour d'horizon des différents dispositifs mis en place dans les vignes de Côte d'Or et de ceux qui le seront dans les mois qui viennent.

A 8h15, David Moreau, viticulteur à Santenay nous expliquera pourquoi il a choisi de ne pas s'assurer malgré les risques météo.