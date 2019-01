Le Kraken, voilier coincé à Cherbourg depuis 4 mois quitte le port ce vendredi matin

Manche, France

Le Kraken, ce trois mât de l'association environnementale Wings of the ocean a pour mission la dépollution des océans. A bord, de ce voilier construit en 1974, un équipage composé de 14 marins et d'une vingtaine d'écovolontaires, des personnes souhaitant ponctuellement participer aux missions écologiques et scientifiques du bateau. L'occasion également de concilier engagement et formation en s'initiant à la voile. Mais depuis le 16 octobre, le Kraken était coincé à Cherbourg en raison d'une très importante panne mécanique, ça concernait entre autres les joints de culasse et la génératrice d'électricité défectueuse. L'équipage avait lancé un appel à l'aide pour trouver un bon mécanicien et des pièces. L'appel avait été relayé par France Bleu Cotentin. En décembre le bateau avait pu être réparé et ce vendredi matin il quittera donc le port de Cherbourg.

petit entraînement hier avant de prendre le départ ce vendredi matin © Radio France - katia lautrou

