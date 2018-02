Deux-Sèvres, France

Le marais poitevin conserve le label "Grand Site de France". Un label délivré par le ministère de l'environnement et renouvelé tous les six ans. Il récompense des lieux pour la qualité de leur paysage mais aussi leur gestion. Le marais poitevin avait obtenu ce label en 2010.

Nicolas Hulot, le ministre de la transition énergétique a donc décidé de le renouveler pour ce site de plus de 18 000 hectares s’étendant sur trois départements : les Deux-Sèvres, la Vendée et la Charente-Maritime. "Le label porte la garantie d’un accueil qui permettra aux visiteurs de découvrir l’identité d’un site vivant, aux paysages remarquables et uniques, et d’un tourisme respectueux de cette identité", indique le ministère dans un communiqué.

17 sites seulement ont ce label "Grand Site de France". C'est le cas de la Pointe du Raz, de la baie de Somme ou encore du Puy-de-Dôme.