Le lac d’Eguzon décroche le prestigieux Pavillon Bleu

Le label Pavillon Bleu récompense les sites pour leur bonne gestion environnementale. Eguzon, dans l’Indre, fait partie des 14 nouvelles communes françaises qui entrent dans le classement 2017.

C’est l’un des plus importants sites touristiques du département de l’Indre. Le lac d’Eguzon, et sa plage de Chambon, font leur entrée dans le classement 2017 du "Pavillon Bleu". Un label international, présent dans 47 pays et renouvelé tous les ans, qui récompense les communes ayant une bonne gestion de l’environnement, des déchets et de l’eau.

Un cahier des charges très précis

Pour obtenir le précieux label, il faut d’abord avoir une eau de baignade d’une excellente qualité, avec cinq contrôles par saison. "La qualité de l’eau de baignade on l’avait déjà atteinte, puisqu’on est en classe A depuis une bonne dizaine d’années (…) pour nous ce label est une reconnaissance supplémentaire de la qualité environnementale de notre plage", insiste Jean-Claude Blin, maire d’Eguzon depuis 1989.

Toutes les maisons du bord du lac sont raccordées à l’assainissement collectif" (le maire)

"Tout est pris en compte, on a une nouvelle station d’épuration depuis cette année, c’est quand même un investissement d’un million d’euros, toutes les maisons du bord du lac, sans exception, sont raccordées à l’assainissement collectif, l’obtention de ce label est le fruit d’un travail de plusieurs années, vous ne remplissez pas les conditions d’un claquement de doigt".

Parmi les autres critères qu'il fallait respecter : un point d'eau potable, des poubelles sur la plage, la collecte sélective d'au moins trois types de déchets, un apport de sable renouvelé, des travaux d’accessibilité pour les personnes handicapées, la mise en place d'actions d'éducation à l’environnement, comme des panneaux d’information sur la biodiversité, etc...

Quatrième label touristique pour Eguzon

Il s’agit d’une distinction de plus pour Eguzon, puisque la commune a déjà obtenu le label station verte, elle possède trois fleurs au label fleurissement, Eguzon est aussi village étape de l'autoroute A20.

En période estivale, la population d’Eguzon et des sept communes riveraines des trois lacs, est multipliée par deux et demi. Avec ce "Pavillon Bleu", le maire espère évidemment des retombées en matière touristique.

"Quand on sait que 60% des touristes connaissent le Pavillon Bleu et que 70% pensent que c’est un label de qualité, ça peut être une préférence importante pour venir en vacances à Eguzon, c’est vraiment un très beau label".

Eguzon possède près de 4.000 places d'hébergement dans les campings et les hôtels (capacité hôtelière de 1.100 lits, 2.700 places dans les quatre campings). Elle compte également plus d'un millier de résidences secondaires.