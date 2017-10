Le Lac d'Hossegor enfin désensablé !

Près de 200 000 mètres cube de sable vont être enlevés du Lac d'Hossegor après un quart de siècle de passivité. Le Lac devient de moins en moins ouvert aux activités par manque d'eau.

Relié à l'océan atlantique par un canal, le Lac, création de la main de l'être humain, n'est plus que l'ombre de lui-même. D'où ce serpent de mer du "désensablement", qui pourrait enfin sortir la tête du sable.

La nouvelle copie de la mairie et du SIVOM (qui regroupe Seignosse, Capbreton et Hossegor) semble être la bonne. Elle vient de recevoir vendredi un avis favorable des services de l’État. L'an dernier, une première mouture de ce dragage avait récolté bien des critiques et un recours de la SEPANSO.

Un château de sable de 3 millions d'euros

Depuis 1992, date du dernier dragage, le sable amené par les marées furieuses de l'océan ne cesse de remplir le Lac. Outre les ostréiculteurs, on y trouve des initiations au paddle, au surf ou à la natation - activités rendues de plus en plus difficiles. A cause du sable, l'eau ne circule que difficilement entre l'océan et le Lac, engendrant des eaux stagnantes, peu ragoûtantes, propices à des pollutions.

Élu en 2014, Xavier Gaudio, le maire d'Hossegor, a fait du Lac une priorité touristique. La promenade autour de ce cadre enchanteur ravit les joggers et les nombreux touristes. Hélas, la vision de ce qui est souvent réduit à une pataugeoire de bouillasse n'est pas à la hauteur de l'écrin.

Nous avons tenu compte des critiques légitimes. C'est un bon dossier qui va nous permettre de retrouver la beauté du lieu. J'espère qu'il n'y aura pas de recours - Xavier Gaudio maire d'Hossegor

Dans le nouveau projet, le volume de sable prélevé est revu à la baisse - entre 160 et 200 000 mètres cube, contre 230 000. De nouvelles analyses du sable doivent rassurer les associations de riverains qui s'alarmaient de la venue d'un sable pollué sur les plages des vacanciers, car une grande partie du sable prélevé servira à reconstruire la plage de la savane à Capbreton. Le maire assure que le sable qui va migrer est de bonne qualité et sans danger pour la santé, ainsi que le confirment les analyses.

Le désensablement s'étale sur dix ans, moyennant 20 000 mètres cube par an, durant la période basse de la fréquentation touristique entre novembre et avril. Coût total de l'opération : autour de trois millions d'euros. La bonne nouvelle réside dans le fait que les subventions sont maintenues malgré le retard d'un an causé par le recours.

Au départ, un îlot permanent devait accueillir les mouettes privées de sable. Afin de ne pas dénaturer le site et de ne pas modifier les courants, il est remplacé par deux barges de 100 mètres carré.

Recours ?

On en saura plus sur les détails lors de l'enquête publique en décembre et janvier prochain.

Les défenseurs de la nature seront-ils le grain de sable dans ce projet phare ? Georges Cingal de la SEPANSO nous dit accueillir à priori favorablement les modifications. "On a entendu les critiques" estime le président de la société de défense de l'environnement dans les Landes. Mais avant de se prononcer sur un éventuel recours, la SEPANSO va étudier le dossier dont elle ne dispose pas pour l'instant, à son grand regret.

Si tout va bien, une fois passé tous les obstacles administratifs, le premier dragage devrait commencer en novembre 2018 , pour durer six mois.