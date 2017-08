Le lac d'Hourtin interdit à la baignade, réouverture possible samedi

La qualité de l'eau est mauvaise au lac d'Hourtin. Les analyses effectuées par un laboratoire ont montré la présence de bactéries. La baignade pourrait être de nouveau autorisée samedi après de nouveaux tests.

Des bactéries généralement présentes dans les selles ou les parties génitales ont été repérées en trop grand nombre dans le lac d'Hourtin. L'ARS (Agence régionale de santé) a donc décidé mercredi d'interdire la baignade. Cette mauvaise qualité de l'eau s'expliquerait par l'abaissement du niveau du lac causé par la sécheresse. "Une baisse de 80 centimètres" précise le maire Jean-Marc Signoret, "ce qui est énorme". De ce fait, les plages sont davantage découvertes et cela attire plus de vacanciers. Les bactéries sont plus nombreuses et les pluies tombées le weekend dernier les ont déversées dans le lac selon le maire.

Une décision sera prise samedi matin quant à la réouverture du lac. De nouveaux prélèvements sont en cours d'analyses.