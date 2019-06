Le Lac de Saint-Pardoux à l'heure d'été ce samedi

Saint-Pardoux, France

Peu avant midi ce samedi, les différents parkings du Lac de Saint-Pardoux étaient déjà bien remplis et pour cause : pas un nuage à l'horizon ou presque, et un thermomètre proche des 30°. Alors que certains pique-niquent sur l'herbe, d'autres sont déjà les deux pieds dans l'eau, tandis que plus loin on s'adonne à la pétanque.

Dominique et son fils sont arrivés bien avant les baigneurs et les amateurs de pétanque. Tous deux ont mis le bateau à l'eau dès 7 heures du matin. Objectif : profiter du calme, de la fraîcheur et pêcher. " Il a eu la chance d'attraper un brochet qu'il a ensuite remis à l'eau " explique Dominique alors que son fils, sort l'embarcation de l'eau. "C'est vraiment chouette, il fait beau par rapport aux semaines passées et on a fait une belle balade" lance-t-il avec un grand sourire avant d'ajouter " C'est que du bonheur !"

Sur la plage, en face, Hymen a sorti un grand chapeau, la crème solaire mais surtout " le bikini , pour la toute première fois de l'année !" explique cette maman venue avec sa fille. " Moi je prends un bain de soleil, ma fille qui aime beaucoup l'eau se baigne. Je n'y vais pas mais elle me dit qu'elle est bonne et je veux bien lui faire confiance" explique-t-elle en observant les autres baigneurs. " Un temps comme ça, c'est vraiment génial, on peut en profiter sans s'éloigner trop loin de chez nous" d'ailleurs, le programme du dimanche devrait être plus ou moins identique assure-t-elle.

Grand bleu à Saint Pardoux en Haute-Vienne où la température frôle les 30°. pic.twitter.com/X0xFl4D0K7 — France Bleu Limousin (@FBLimousin) June 1, 2019

Un peu plus loin, près du parking les terrains de pétanque sont eux aussi bien remplis. Félix, ses boules à la main, commente " il fait vraiment soleil et c'est très très bien" explique le petit garçon qui précise qu'un temps aussi clément pour jouer à la pétanque, ma foi, "C'est nickel! " . Ce n'est pas son papa qui dira le contraire " On a loué un gite pas loin et là on fait une partie de pétanque entre amis. On profite du soleil et du cadre magnifique" précise-t-il tandis que ces amis rappellent en blaguant qu'une fois la partie terminée ce sera l'heure de l’apéritif.

Ce samedi c’est aussi la 2eme régate de la saison sur le lac de #SaintPardoux avec surtout le premier « beau week-end » côté météo. Seul bémol, il y a très peu de vent pour l’instant ! pic.twitter.com/hJiLVqCSjv — France Bleu Limousin (@FBLimousin) June 1, 2019

L'ambiance est presque estivale donc, et de l'autre côté du Lac, du côté de la Base de voile on se prépare pour la 2ème régate de l'année. Pas de régate pour Stanley et Thobias qui déjà sont presque prêts à lever l'ancre sous les yeux de leur papa. " Moi je pense que je vais faire de la planche à voile même si il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vent, en plus il fait beau" détaille Stanley tandis que son frère Thobias veut lui faire du "Funboat". "C'est un petit bateau avec une petite voile que tu diriges. C'est vraiment facile une fois que tu as compris" explique-t-il sous les yeux de son père qui confie être totalement rassuré " On est sur un plan d'eau douce, on a une bonne visibilité, donc on a très facilement confiance de laisser les enfants partir sur l'eau" explique-t-il avant de plaisanter "'Ils vont bien plus vite que moi et ils peuvent aller partout. Si en fin de journée ils ne sont pas là on prendra le bateau à moteur, la sécurité. D'habitude on les retrouve dans un coin du lac, on les retrouve toujours !"

Le Lac devrait encore attirer beaucoup de monde ce dimanche puisque le soleil est de nouveau attendu en Haute-Vienne avec des températures estivales entre 25 et 30°. En revanche la semaine à venir verra le retour de la pluie, et peut être même des orages dans le département.