Le bivouac, toléré, au lac Servières, fait débat

Le lac Servières, situé en plein cœur du Parc des volcans d'Auvergne, dans le Sancy, est très fréquenté par les touristes en été. Le bivouac est autorisé, mais la baignade et les feux de camps sont interdits. Pourtant chaque jour, ces règles sont bafouées.

Au bord du lac, Elodie et ses amis prennent le petit déjeuner. Ils vont attaquer leur sixième jour de randonnée dans le Sancy. La veille, ils ont planté leur tente pour passer la nuit. Sur leur lieu de campement: zéro déchet et pas de trace de feu de camp. "On ne fait pas de feu de camp puisqu'on a un réchaud, et niveau ordure on emporte nos déchets pour les jeter dans les poubelles, du coup on ne laisse rien traîner".

J'ai peur que tout brûle", Claude, pêcheur.

Sauf que tout le monde ne fait pas les mêmes efforts. Des capsules de bières, des cendres d'anciens bivouacs sont restés à certains endroits. Cela inquiète Claude, un habitué. Il vient au lac trois fois par semaine pour pêcher la truite. "Un jour, je suis tombé sur un feu qui était encore actif. J'ai du l'éteindre moi-même. C'est dangereux puisque dans cette forêt, il y a des sapins. J'ai vraiment peur qu'un jour, tout brûle".

Les pêcheurs s'inquiètent des nombreux feux de camp autour du lac. - Miailhes Antoine

Pour Jean Marc-Boyer, le président du Parc des Volcans d'Auvergne, ces feux sont très nombreux en été. "Il y a certains jours où il peut y avoir jusqu'à quarante feux de camps. Ce qui pose un gros problème de sécurité. On tire la sonnette d'alarme en lançant des campagnes de sensibilisation".

Les cendre d'un bivouac. - Miailhes Antoine

Pour essayer de mieux sensibiliser les vacanciers de passage, les signalisations d'interdiction de feu ou de baignade vont être prochainement renforcées.