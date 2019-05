Le lac des Salettes bientôt labellisé Espace naturel sensible

Mormoiron, France

Depuis un an la municipalité de Mormoiron travaille avec le futur parc naturel régional du Ventoux pour obtenir ce label qui lui permettra d'obtenir des financement du département et de la région pour mettre en valeur et protéger ce lac des Salettes et la colline d'ocre du "valat de Marqueton" . Un ensemble très riche tant de par sa géologie que par la diversité de sa flore et de sa faune. On peut y observer trente espèces d'oiseaux et treize de libellules. Et surtout une plante extrêmement menacée : le jonc de Desfontaines.

Développer et préserver c'est toute la difficulté

L'endroit est touristique et devrait le devenir plus encore grâce à cette prochaine labellisation mais l'objectif c'est aussi de protéger les lieux. Un chemin de découverte va être aménagé et dans les jours qui viennent la stationnement des véhicules va être modifié. Un financement porté pour plus de la moitié par le département al à qui le conseil municipal de Mormoiron vient de demander très officiellement le classement en espace naturel sensible.

