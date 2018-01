Dans la Marne et des Ardennes,de nombreuses routes sont barrées, des caves et des habitations inondées depuis plusieurs jours. La décrue devrait s'amorcer dans les heures à venir. Le lac Der est l'un des lacs réservoir de champagne- ardenne. Il permet de limiter la crue de la Seine.

..Ce lundi, la Marne est toujours en vigilence orange aux inondations. La situation est stable au niveau des communes situées aux des lacs réservoirs de champagne- Ardenne.moyenne, qui restent cependant en vigilance jaune d'après vigicrues . Les tronçons Seine troyenne, Aube aval et Seine Bassée Champenoise sont classés en vigilance Orange par ce même dispositif de surveillance des cours d'eau.

Le sud-ouest marnais est donc impacté par la hausse des cours d’eau au niveau des communes suivantes : Anglure, Bagneux, Baudement, Clesles, Conflans-sur-Seine, Esclavolles-Lurey, Granges-sur-Aube, Marcilly-sur-Seine, Saint-Just-Sauvage, Saron-sur-Aube, Sauvage, Villiers-aux-Corneilles et Vouarces . Dans ces communes, les maires sont mobilisés. Les sapeurs-pompiers effectuent des reconnaissances sur le terrain. Quelques habitations ont été plus impactées nécessitant l’évacuation de quelques habitants qui ont été immédiatement mis à l’abri.

Dans la Marne, le lac du Der est l'un des 4 lacs réservoirs de champagne- ardenne. Il permet notamment de limiter la crue de la Seine comme l'explique Marc Vincent, directeur général des services techniques de l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs. C'est l'établissement gestionnaire du Lac du Der.

Ce lundi, le taux de remplissage du lac du Der est de 94% mais d'après Marc Vincent, "il n'y a pas de raison de s'inquiéter car lorsqu'il aura atteint les 100%, s'il les atteint, cela n'aura aucune incidence sur la sécurité des populations ni sur les ouvrages eux-mêmes. C'est simplement que ces réservoirs n'auront plus d'action sur les débits en rivières".

Marc Vincent précise aussi que les quatre réservoirs champardennais préservent non seulement l'agglomération parisienne - où on voit depuis plusieurs jours des images impressionnantes de la Seine en pleine crue- mais également des communes qui se trouvent en aval de ces ouvrages comme Saint- Dizier et l'agglomération troyenne.

Les lacs réservoirs comme le Lac du Der et l'ensemble des ouvrages du département ont donc permis de fortement _d_iminuer les hauteurs d'eau sur Paris ce qui fait que l'on devrait rester en dessous des 6 mètres que l'on a connu il y a seulement quelques mois en novembre 2016, précise Marc Vincent.

Au total, plus de 135 agents de l'EPTB Seine Grands Lacs de terrain travaillent au quotidien sur les ouvrages et à la surveillance des lacs réservoirs de champagne- Ardenne. Le lac du Der a été crée en 1974. Aujourd'hui, il atteint une capacité de stockage de 350 millions de mètres cubes et une capacité de 850 millions pour l'ensemble des 4 ouvrages situés en champagne-ardenne.