Le Lodévois colonisé par un papillon ravageur, la pyrale du buis

Ce papillon nocturne, attiré par la lumière, qu'on peut voir tournoyer autour de réverbères fait des ravages sur les buis.Le nombre de pyrales a explosé au mois d'août dans le nord de l'Hérault.

Cet été on a constaté une invasion de pyrales du buis dans le Lodévois.

La chenille de ce papillon nocturne attiré par la lumière mange les feuilles et l'écorce des buis .

Les dégâts de la pyrale sur le buis © Maxppp -

Son introduction accidentelle en France a été repérée en 2008, d'abord en Alsace et aujourd'hui dans de nombreux départements français.

Le buis risque de disparaître ?

Nicolas André responsable technique à la FREDON, la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles dont le siège est à Juvignac (Hérault), explique que ce papillon est présent dans le département depuis quelques années et qu'il menace désormais les peuplements de buis dans le milieu naturel et dans les jardins privés.

"Si on a des mortalités importantes de buis, le nombre de papillon va baisser" explique ce spécialiste. Il faut aussi espérer l'arrivée d'oiseaux et d'insectes qui consomment ce ravageur. Actuellement pour lutter on utilise les piégeages des papillons adultes ( piège à phéromones mis au point par l'Inra) et le traitement des buis avec un insecticide.

