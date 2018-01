Orléans, France

Les Loirétains sont en manque de soleil !! Depuis la mi-décembre, les jours se suivent et se ressemblent dans le département, c'est à dire sans soleil ! Météo France l'a aussi constaté. Sur les capteurs électroniques de la station d'Orléans Bricy, 27 heures d'ensoleillement ont été enregistrées entre mi-décembre et mi-janvier. C'est pratiquement 2 fois moins que la moyenne d'ensoleillement à cette période de l'année. Elle tourne autour de 60 heures de soleil par mois. "Ce déficit de soleil est lié évidemment aux conditions météorologiques" explique Patrick Caslteiltort, prévisionniste Météo France à Bourges. " A la mi-décembre, on a été impacté par des épisodes pluvieux, on a enchainé ensuite avec une longue série de journées dans le brouillard".

Pourquoi ce déficit de soleil dans le Loiret Copier

Depuis un mois, il y a eu dans le Loiret 12 journées sans aucun rayon de soleil et 9 journées avec moins d'une demi heure d'ensoleillement. Pour autant, ce déficit en soleil n'est pas un record pour le département. Durant l'hiver 93, " il y avait eu pire" explique Patrick Casteiltort. " Sur cette même période entre mi-décembre et mi-janvier, le soleil n'avait brillé que 21 heures." A l'opposé, en 2001, les Loirétains avaient connu une période des fêtes sous le soleil avec 109 heures, toujours entre le 15 décembre et le 15 janvier.

Reportage complet de Patricia Pourrez