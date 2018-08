Orléans, France

36 degrés ce vendredi, et même 38 degrés le lundi 6 août : Météo France prévoit une période de fortes chaleurs dans les prochains jours pour le Loiret et les départements voisins. Le Loiret rejoint donc les départements de l'Est, du Sud, et du Sud-Ouest de la France déjà placés en alerte orange canicule. Une alerte activée en raison également des températures attendues la nuit : elles ne devraient pas descendre en-dessous de 19°.