Le Loiret placé en vigilance orange à la neige et au verglas

24 départements du Nord au Centre de la France sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas ce lundi 21 janvier, l'alerte pourrait durer jusqu'à mercredi. Le Loiret et le Loir-et-Cher en font partie.

Loiret, France

Cet épisode neigeux est attendu sur l'ouest de la France dès la fin de nuit, et pourrait atteindre l'orléanais et le bassin parisien entre 6 heures et 9 heures. Des chutes de neige de 1 à 3 centimètres, qui pourraient tenir au sol en raison des températures négatives de la nuit.

Carte vigilance météo - Capture écran Météo France

Après une période d'accalmie un nouvel épisode pourrait toucher le Loiret dans la nuit de mardi à mercredi avec cette fois une couche de neige entre 3 et 5 centimètres, voire 8 centimètres selon les départements.