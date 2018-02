Loiret, France

Selon la carte de vigilance publiée ce jeudi à 16h par Météo France, le Loiret fait partie des départements à nouveau placés en vigilance orange à la neige et au verglas. Un épisode neigeux va se déplacer sur la région Centre-Val de Loire d'Ouest en Est à partir de vendredi matin.

Entre 3 et 7 cm de neige

Une nouvelle perturbation atlantique est attendue sur le Loiret. Cette perturbation s'annonce assez active et donne des chutes de neige généralisées. Dans le détail, le ciel se couvre rapidement en début de journée et les chutes de neige débutent en cours de matinée. Elles se poursuivent une partie de l'après-midi. La neige tient au sol avec une épaisseur comprise entre 3 et 7 centimètres. Cette perturbation quitte le département avant la fin de journée.

Le redoux pas avant dimanche

Une nouvelle aggravation nuageuse est attendue samedi matin, elle peut encore donner quelques petites chutes de neige. Dimanche, la perturbation quitte le Loiret en fin de nuit ou début de journée laissant place à un ciel plus variable pour le reste de la journée. Sous les nuages les plus menaçants, une averse de pluie est possible, mais cela reste assez rare et faible. Les températures sont en hausse, et elles se rapprochent des normales saisonnières.