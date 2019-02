Le Loiret touché à son tour par un épisode de pollution aux particules fines

La préfecture du Loiret annonce le franchissement du seuil d'information et de recommandation pour cause de pollution aux particules fines. L'association Lig'Air, chargée de la surveillance de la qualité de l'air prévient que l'épisode va durer plusieurs jours

La pollution aux particules fines est émise par les transports et les modes de chauffage

Orléans, France

C'est le taux de particules fines en suspension qui est observé dans ce genre d'épisode de pollution, lié à la situation anticyclonique du pays. A Orléans et Montargis dans le Loiret, il dépasse actuellement la limite de 50 µg/m3 fixée pour le déclenchement d'une série de recommandations à la population. A Orléans, il a même atteint 95µg/m3 jeudi soir, avant de redescendre dans la journée. A Orléans la qualité de l'air atteint ce vendredi un indice de 8 sur une échelle de 10, 10 étant l'indice le plus dégradé. A Montargis elle atteint même un indice de 9.

Pas de limitation de la vitesse autorisée pour le moment

La préfecture du Loiret adresse donc une série de recommandations à la population, c'est la procédure, en précisant que l'on n'est pas encore en "alerte pollution", il n'y a donc pas pour le moment de mesures restrictives de limitation de vitesse, comme c'est le cas depuis jeudi en Ile de France. Malgré tout dans le Loiret, il est conseillé de réduire sa vitesse de 20 km/h, de favoriser le covoiturage, de limiter l'usage des cheminées et des chauffages d'agrément.

La pratique d'activités physiques intensives est déconseillée

Pour les personnes fragiles, allergiques ou asthmatiques, les personnes âgées et les nourrissons, il est recommandé de limiter les sorties ou de les raccourcir, d'éviter les zones à fort trafic routier aux périodes de pointe. La pratique d'activités physiques intensives est également déconseillée. Cet épisode devrait durer au moins jusqu'à dimanche, sans forcément s'aggraver, selon Lig'Air, l'association chargée de la surveillance de la qualité de l'air en région Centre Val de Loire.

Temps froid et anticyclonique

Lig'Air qui explique cet épisode de pollution aux particules fines en suspension, produites par les transports et l'usage du chauffage, par la météo. "La situation s'est dégradée au cours de soirée d'hier et dans cette journée de vendredi" explique Jérôme Remgonio, technicien à Lig'Air . "Les vents se sont orientés au nord, dans ces périodes anticlycloniques assez froides le matin, cela crée ce qu'on appelle de l'inversion thermique. Cela provoque une accumulation des particules en surface, comme si vous aviez un couvercle posé sur le département, et cela fait augmenter les taux de concentration".