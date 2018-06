Le loup est "en expansion rapide" en France, selon les dernières estimations communiquées ce lundi par l'Office de chasse et de la faune sauvage (ONCFS). La population évaluée est de 430 individus. Avant ce nouveau bilan, l'effectif était évalué à environ 360 individus fin 2017.

"Tous les indicateurs dont dispose le réseau Loup/Lynx (...) indiquent que l'espèce est en phase d'expansion rapide sur l'ensemble du territoire national", note l'ONCFS, qui précise toutefois que l'animal "n'a pas encore atteint le seuil de viabilité prévu par le Plan Loup fixé à 500 individus". Cet objectif des 500 a été fixé pour 2023 par le gouvernement.

Une cohabitation pas toujours bien vécue

La réintroduction de l'animal sur le territoire fait régulièrement polémique et irrite bon nombre d'éleveurs. Ce dimanche, des bergers, des scientifiques et des élus ont lancé en Lozère une Fédération nationale de défense du pastoralisme. L'objectif : "rassembler et soutenir les éleveurs victimes d'attaques de loups afin d'avoir plus de poids face au gouvernement", a expliqué Mélanie Brunet.

La coprésidente de cette nouvelle fédération a rappelé que "depuis 2006 [...], le nombre de victimes des loups a été multiplié par quatre pour atteindre 12.000 en 2017".