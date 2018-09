Coutances, France

Les serres et les jardins du lycée agricole, horticole et paysager de Coutances sont entretenus par les élèves de 4e jusqu'au BTS tout au long de l'année. Mais pendant un mois jusqu'au 30 septembre pour le festival des Dahlias le public peut y venir faire un tour tous les jours même le week-end de 14H à 18H. L'occasion de découvrir la fleur phare de ce festival : le dahlia ! Une fleur aux multiples tailles, formes, pétales et couleurs qui apprécie notre climat manchois. L'occasion aussi cette année pour les visiteurs de repartir avec un bouquet de fleurs du jardin et même des légumes ! Dans un panier réalisé à partir de poches d’huîtres par les élèves du lycée Les Sapins – La Roquelle. L’argent récolté contribuera à financer des projets pédagogiques des étudiants.

Un festival qui ravit tout le monde

Des dahlias de toutes les couleurs © Radio France - Katia Lautrou

Entre 6 000 et 10 000 visiteurs sont attendus pendant tout ce mois. C'est le temps fort du lycée agricole, horticole et paysager de Coutances. Près de 320 espèces de dahlias sont exposées . Ceux qui le souhaitent peuvent bénéficier de conseils en tous genres (jardinage, techniques de paillage, association de plantes, couvertures de sols…). Cette année le thème est « 50 ans de jardins », pour fêter le demi-siècle d’existence de l’établissement.

Des animations de proposées

le labyrinthe de Dahlias © Radio France - katia Lautrou

Il y a des expositions de peintures, de photos ; dégustation de produits locaux ; initiation à la sophrologie au cœur du jardin botanique ; atelier découverte des plantes comestibles ; animation autour du safran, sur les plantes comestibles et la biodiversité, tourneur sur bois, production de beurre à la baratte ; présentation de paillage à base de coques de noix ; démonstration de composition florale ; vente de produits de la serre pédagogique… Pour les petits : un parcours découverte ludique des jardins. Et comme chaque année, les visiteurs sont invités à participer au concours du plus beau dahlia du jardin.

Festival Dahlias et Jardins. Du 1er au 30 septembre 2018.

Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans. Rendez-vous au Campus Métiers Nature, situé route de Regnéville, au lieu-dit La Quibouquière, à Coutances.

Renseignements au 02 33 45 13 44.