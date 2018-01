Une réunion a lieu ce mercredi matin à 9H30 en sous-préfecture d'Avranches avec le maire de Saint- Jean le Thomas. Cette commune du sud-manche qui donne sur la baie du Mont-Saint-Michel est peuplée de 426 habitants et depuis le début du mois de décembre elle affronte difficilement les tempêtes.

Saint-Jean-le-Thomas, France

La tempête Eléanor qui a frappé le littoral de la baie du Mont-Saint-Michel avec une violence inouie en début d'année a fait des dégâts à Saint-Jean-le-Thomas : deux murs d'enceinte ont été détruits devant des maisons, l'enrochement a "éclaté" et la dune a perdu plus de 6 mètres. Depuis le maire vit dans la peur, Alain Bachelier : "je dors mal quand il y a un coup de vent, avec toutes ces tempêtes qui se sont enchaînées, on est inquiets".

Il y a bien eu une déclaration de catastrophe naturelle. Mais aujourd'hui il faut faire vite. Ce matin le maire de Saint-Jean-le-Thomas va rencontrer le sous-préfet d'Avranches pour discuter de mesures d'urgences. Ce qui inquiète le plus Alain Bachelier, c’est l’état du cordon dunaire. "il est déjà fragile et il pourrait céder si il y avait une autre tempête ou grande marée. Le lotissement d’une centaine de maisons situé derrière la dune se verrait ainsi menacé directement par la mer"

La prochaine grande marée est prévue le 1er février