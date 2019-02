Le maire du Puy-Sainte-Réparade veut registre des malformations congénitales et cancers

Jean-David Ciot, le maire du Puy-Sainte-Réparade vient d'adresser avec l’élue et médecin généticien Annie Levy-Mozziconacci, un courrier à l’ensemble des maires et conseillers métropolitains pour demander un registre des malformations congénitales et cancers dans la région.

Le Puy-Sainte-Réparade, France

Depuis la révélation de bébés nés sans bras dans la région autour de l'étang de Berre, la zone industrielle de Fos-sur-Mer est pointée du doigt. Les usines sont-elles dangereuses pour les habitants ? C'est ce que veut savoir Jean-David Ciot, maire du Puy-Sainte-Réparade et président du groupe socialiste au conseil de métropole Aix-Marseille qui demande la création d’un registre métropolitain des malformations congénitales et des cancers avec l’élue et médecin généticien Annie Levy-Mozziconacci.

Il faut à tout prix commencer à anticiper les risques que peuvent comporter les usines autour de Fos-sur-Mer pour progressivement trouver des solutions pour réduire la pollution de l'air - Jean-David Ciot

Jean-David Ciot estime que la pollution n'est plus à prouver, qu'il faut aujourd'hui repérer les endroits précis où l'on peut relever des problèmes liés à l'environnement pour dit-il : "ne plus rester les bras croisés et éviter qu'on découvre d'autres problèmes de santé dans les prochaines années".

De gros efforts ont déjà été faits sur les rejets en eau dans la zone de l'Etang de Berre selon Jean-David Ciot et pour lui il faut maintenant les poursuivre mais surtout insister sur les rejets dans l'air.