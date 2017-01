Le manque de neige fait perdre de l'argent aux stations de ski dans les Alpes

Ce ne sont pas les quelques flocons tombés jeudi qui vont rassurer les saisonniers des stations alpines. Si l'on en croit la CGT, 20% des saisonniers ne sont pas embauchés en Savoie, et ils sont près de 35% à ne pas avoir pris leur poste en Haute-Savoie selon la préfecture.

La saison hivernale 2016-2017 est bien mal partie en Savoie et Haute-Savoie. D'ailleurs, peut-on dire qu'elle a déjà) commencé ? La Haute-Savoie est particulièrement touchée par le manque de neige en altitude. Pour le moment, les stations de ce département oscillent entre 0 et 40% de pistes ouvertes. Par conséquent, le chiffre d'affaire des remontées mécanique est en baisse de 20%, selon Domaine Skiable de France, par rapport à l'an dernier, qui n'était déjà pas une année faste. En Haute-Savoie toujours, pour l’instant 65% des saisonniers prévu avant l’hiver ont débuté leur contrat.

Les saisonniers au chômage technique

Les premières victimes de cette météo trop douce, ce sont les saisonniers qui ne sont toujours pas embauchés regrette Dominique Gouron-Murador, délégué CGT remontées mécaniques à Megève.

"Parmi le personnel, on tourne depuis le 3 janvier à trois jours de travail et le reste de la semaine en activité partielle. (...)

— Dominique Gouron-Murador, délégué CGT remontées mécaniques à Megève

Depuis le début des vacances scolaires d'hiver, la CGT demande aux employeurs d'embaucher rapidement les saisonniers dans l'attente puis de faire une demande de chômage partiel auprès de l'État. Pour le moment, près de 180 établissements de domaines skiables ont reçu l'autorisation en Savoie et en Haute-Savoie. Insuffisant estime la CGT puisque cela ne concerne que quelques centaines de saisonniers sur près de 25 000 non embauchés.

L'État à la rescousse

Jeudi, le préfet de la Haute-Savoie a reçu à Annecy une vingtaine de responsables de sociétés de remontées mécaniques. Il leur a rappelé que face aux conséquences économiques liées au manque de neige l’État était là pour apporter des solutions notamment en terme d’aide pour des mesures de chômage technique. D’ailleurs, 95 entreprises haut-savoyardes (22 remontées mécaniques, 26 hôtels-restaurants et 41 magasins) ont déjà déposé un dossier dans ce sens. En Savoie, 56 entreprises ont opté pour le dispositif. Selon les syndicats du secteur, réunis jeudi et vendredi à Chambéry, 1200 saisonniers en bénéficient actuellement.

Le chômage technique pour une partie des salariés c’est aussi la solution qu’à dî se résoudre à prendre la Compagnie du Mont-Blanc comme l’indique son PDG, Mathieu Dechavanne.

"La baisse du chiffre d'affaire est de 60% cette année aux Ouches. Elle est de 20% à Megève. (...) On a fait une demande de chômage technique pour 323 personnes. (...) S'il n'y a pas de neige d'ici trois semaines, il va y avoir des gens qui vont vraiment devoir rester chez eux." — Mathieu Dechavanne, PDG de la Compagnie du Mont-Blanc

Ce dispositif de chômage technique permet de percevoir une allocation financée "conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage". Elle s'élève à 7,74 euros par heure chômée et par salarié pour les entreprises inférieures à 250 salariés, et à 7,23 euros pour les plus importantes. Des remises de dettes -fiscales, sociales, douanières ou publiques- sont également possibles.

Dans les Alpes du Nord, 60.000 saisonniers n'avaient pas encore débuté leur contrat fin décembre? sur les 300.000 embauchés chaque année. "Ce décalage dans la saison risque de ne pas pouvoir se rattraper. Si fin janvier il n'a pas neigé, nous serons devant une situation exceptionnelle", selon le syndicat.