Le manque de pluie devient préoccupant, en Indre-et-Loire

Il est tombé 260 millimètres d'eau au mètre carré en Indre-et-Loire, entre septembre 2016 et mars 2017. C'est le 3ème niveau le plus faible relevé lors de ces 60 dernières années.

"la situation est critique sur le plan hydrologique, en Indre-et-Loire" selon Météo France à Parçay Meslay. En clair, la sécheresse pointe le bout de son nez car il n'a pas suffisamment plu en Touraine ces derniers mois.

Un des trois hivers les plus secs depuis soixante ans

La période de septembre à mars est traditionnellement celle durant laquelle les nappes phréatiques se remplissent, grâce aux pluies de l'automne et de l'hiver. Or, cette fois, les pluies ont été beaucoup moins abondantes que la moyenne. La recharge en eau est à 60% du volume normale, avec seulement 260 ml d'eau au mètre carré, au lieu de 435 ml. Seuls les hivers 70-71 et 91-92 ont été plus secs, selon Météo France.

Deux ou trois millimètres de pluie, seulement, depuis un mois

Il est trop tôt pour parler de sécheresse, tout dépendra des précipitations du printemps, mais les derniers relevés inquiètent : la dernière fois que la pluie est tombée de façon significative, c'était il y a presque un mois, le 22 mars dernier. Depuis, il n'est pas tombé plus de deux ou trois millimètres de pluie. Un niveau préoccupant.