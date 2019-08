Le Mans face au défi de la propreté des parcs l'été

Le Mans, France

Des poubelles qui débordent, des sacs ou des bouteilles laissés au pied de containers déjà plein... Au parc du Gué de Maulny, près de la gare du Mans, malgré la présence d'une quinzaine de "corbeilles", ce n'est pas toujours très propre. "Et puis suffit d'aller voir _près des barbecues, c'est immonde_, confirme Michel, un habitué, alors bon, il y a des gens qui ne respectent pas beaucoup l'environnement. Et après il y a des poubelles, mais elles sont remplies. Est-ce qu'elles sont adaptées au genre de déchets qu'on a maintenant ? Je ne sais pas."

Des déchets laissés dans un parc du Mans © Radio France - Ruddy Guilmin

Agrandir les poubelles ou mettre des bennes en renforts, est-ce la solution ? Pas forcément selon Bernard Breux, adjoint à la nature en ville : "Plus on met de volume, plus il y a de dépôts, ça fait un véritable aspirateur à déchets !" C'est pourtant ce que fait la ville du Mans l'été, mais seulement à des endroits bien précis : "On cible _les lieux les plus fréquentés comme Le Mans plage, le parc Monod ou le jardin des Tanneries, où là, oui, on sur-dimensionne l'été._" Et puis au-delà de l'effet "aspirateur", il faut aussi "avoir en tête que si on met plus de bacs, il faut aussi des équipes pour aller les ramasser. Donc il ne s'agit pas de rajouter tout le temps du fonctionnement."

Des renforts de bennes au parc Monod © Radio France - Ruddy Guilmin

Déjà, pour assurer un meilleur ramassage des poubelles dans les parcs l'été, la ville du Mans embauche quatre saisonniers. Deux équipes de deux qui assurent cet tâche le week-end, alors qu'elle n'est effectuée que du lundi au vendredi le reste de l'année. Mais le mieux, selon l'élu, serait encore que les citoyens fassent preuve de civisme : "C'est normal d'avoir des poubelles en nombre suffisant, mais quand elles sont pleines, ça ne sert à rien d'en rajouter par dessus ! Il n'est pas interdit non plus d'emmener ses déchets ailleurs ou chez soi !" C'est justement ce que fait Aline, une jeune maman qui fréquente régulièrement Monod et le jardin des plantes : "Quand on fait un pique-nique, on prend un sac poubelle et on ramène nos déchets car souvent, les poubelles sont pleines. Et puis ça nous permet de faire le tri."