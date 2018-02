L'épisode glacial qui touche le Poitou s'est fait ressentir sur le marché Notre-Dame de Poitiers : très peu de clients et seulement deux vendeurs installés devant les halles ce mardi matin !

Poitiers, France

Jusqu'à -15 degrés en températures ressenties ce mardi au réveil ! Encore -6 attendus mercredi sous abri au lever du soleil... Le Poitou continue de vivre au rythme du froid glacial. On a une pensée notamment pour les maraîchers ou les éleveurs qui ont déballé les étals malgré tout dans la Vienne.

2 degrés dans les halles couvertes

C'était le cas sur le marché Notre-Dame à Poitiers. "On s'adapte, on ne sort pas la marchandise fragile comme les fruits exotiques qui restent au chaud dans les cageots" explique Jean, un maraîcher. Même dans les halles, le mercure n'est pas bien meilleur. "On a 2 degrés dans la boutique !" constate Amandine, gérante du magasin d'épicerie fine.

Plan Grand Froid maintenu dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Plan Grand Froid oblige, la ville de Poitiers a ouvert le gymnase des Ecossais pour permettre à la Croix-Rouge d'accueillir les personnes qui vivent dans la rue, le temps de cet épisode exceptionnel.

De la neige attendue mercredi après-midi

Ce mercredi matin, il faut s'attendre encore à de fortes gelées. Elles seront suivies dans l'après-midi de grisailles et de températures comprises entre 0 et 2 degrés. Localement, de la neige pourrait tomber à partir de 14h.