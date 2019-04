Le mégot de cigarette, fléau des plages marseillaises

Marseille, France

1 500 personnes ont participé ce samedi 27 avril à une opération de nettoyage des plages marseillaises organisée par des associations et la mairie des 6e et 8e arrondissements. En quelques heures à peine, 250 m3 de déchets ont été récoltés par les bénévoles, équipés de gants et de sacs poubelles. "C'est surtout les mégots qui me choquent. Il y en a beaucoup surtout dans les endroits où il y a du sable. Les gens les enterrent donc dès que vous bougez le sable, vous en trouvez un nombre incalculable", explique Julie, accroupie entre deux rochers de la plage de l'Huveaune. "Un seul mégot pollue 500 litres d'eau et met 5 ans à se décomposer dans la mer", rappelle Coralie de l'association 1 déchet par jour.

La plage de la Pointe Rouge va devenir non-fumeur

Le maire des 6e et 8e arrondissement de Marseille, Yves Moraine, se dit bien conscient du fléau que constitue les mégots de cigarettes sur les plages. Il a pris plusieurs mesures pour sensibiliser les promeneurs. "On a d'abord fait fabriquer et installer des boîtes à mégot dans plusieurs lieux publics. Ensuite, _la première plage non-fumeur de Marseille sera, à ma demande, la plage de la Pointe-Rouge dès cet été_. On distribue aussi des cendriers de poche", précise l'élu.