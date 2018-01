"C'est le plus grand chantier de rénovation énergétique que ce pays aura connu", avance Jacques Mézard au sujet du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Un plan d'investissement de plus de quatre milliards d'euros que le ministre de la Cohésion des territoires est venu présenter en Isère à Villefontaine et à l'Isle d'Abeau. "Nous avons dans ce pays 7 à 8 millions de passoires énergétiques", détaille-t-il. "Le gouvernement mobilisera 3 milliards d'euros sur le parc social et nous avons mis de côté 1,2 milliards d'euros sur le parc privé."

Accélérer le droit aux recours

Autre sujet évoqué avec le ministre, la question des recours administratifs pour contester des projets d'urbanisme. Le gouvernement prépare un texte sur ce point. Jacques Mézard estime qu'il est nécessaire de modifier le droit qui régit ces procédures qui ralentissent les projets de construction comme celui de l'aéroport de Notre-Dame des Landes ou dans notre département du Center Parcs de Roybon. "Le droit aux recours est un droit fondamental dans notre pays mais il est inacceptable que ceux-ci prennent des années, souvent 10 à 12 ans", objecte Jacques Mézard, précisant qu'il ne souhaite pas limiter ce droit "mais faire que les contentieux soit jugés plus vite et aussi sanctionner les recours abusifs".

Les mesures dans l'affaire Lactalis

Concernant l'affaire des laits contaminés aux salmonelles de l'entreprise Lactalis, Jacques Mézard assure que "les procédures judiciaires et administratives iront jusqu'au bout". Il l'affirme, "Le Premier ministre a réagi en prenant des mesures fortes et le ministre de l'économie Bruno Le Maire a pris le dossier en main." En ce qui concerne les déclarations du PDG de Lactalis et sa décision d'indemniser les familles victimes, le ministre les considère comme étant "la moindre des choses". Selon lui, on voit dans cette affaire "les conséquences de quasi-monopole dans le secteur de l'agro-alimentaire et de la grande distribution."

