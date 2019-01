Le mistral bat des records en Vaucluse

Le mistral a soufflé non-stop à plus de 80 km/h entre le 30 décembre et le 12 janvier selon Météo France. Le précédent record remonte en janvier 1965 avec 12 jours consécutifs de vent.

vaucluse

Le mistral bat son record en Provence avec 14 jours d'affilés à plus de 80 km heure. La situation est inédite depuis 1965. Le vent de Nord/Nord-Ouest a soufflé non-stop à plus de 80 km/h entre le 30 décembre et le 12 janvier selon Météo France. Le précédent record avait été établi en janvier 1965 avec 12 jours consécutifs de vent. Le 5 janvier, les rafales ont atteint 120 km/h à Orange. C'est d'ailleurs ce même jour que le toit du parking de la gare TGV d'Avignon s'est effondré à cause du vent. Il faut remonter au 18 janvier 2000 pour avoir un niveau plus élevé. Le mistral avait alors soufflé à 126 km/h.