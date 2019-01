Le mistral va encore souffler fort pendant plusieurs jours

PACA, France

Selon Météo France ce mistral en provenance de la Vallée du Rhône est particulièrement présent en bord de mer. De Fos à la Ciotat, mais aussi entre Saint-Rémy de Provence et Martigues, l'étang de Berre est fortement touché, à Marignane on a enregistré des rafales à 103 kilomètres heure !

Le vent va un peu faiblir jeudi et vendredi, cependant il restera toujours fort. Entre 50 et 90 kilomètres heure pour les jours à venir. Attention aux gelées nocturnes, -5 à -7 degrés dans le pays aixois et le val de Durance. Les pompiers des Bouches-du-Rhône vous recommandent de limiter les déplacements, d'éviter de monter sur les toitures, et de mettre à l'abri tout ce qui peut s'envoler. Déconseillées aussi les randonnées en foret, et les ballades sur le littoral.