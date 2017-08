Le mistral va souffler jusqu'à 90km/h vendredi

Attention ! Le vent va souffler fort jusqu'à samedi. Les rafales vont atteindre jusqu'à 90km/h vendredi.

Météo France annonce un fort mistral sur le département des Bouches-du-Rhône à partir de mercredi 9 août. Il a atteint plus de 60 km/h cet après-midi. Demain, jeudi, il monte en puissance pour atteindre 70 km/h et 90 km/h vendredi. Le vent soufflera jusqu'à samedi et il faiblira dimanche.

Quelques conseils de prudence donnés par les pompiers

- Evitez les randonnées en forêt

- Evitez de jeter les mégots par les fenêtres des véhicules

- Les habitations dans les massifs doivent être correctement débroussaillées (obligation règlementaire)

- Les brûlages sont strictement interdits

- Evitez les barbecues

- Les travaux en forêt sont règlementés

- Limitez vos déplacements

- Prenez garde aux chutes d’arbres et divers objets

- Evitez de monter sur les toitures

- Mettez à l’abri les objets susceptibles de s’envoler

- Ne pas toucher les câbles électriques tombés au sol

- Evitez les sorties en mer et les promenades sur le littoral

Même s'il a plu récemment, les risques d'incendie restent élevés ! Pour prévenir tout départ de feu, pendant cet épisode venteux, une colonne de renfort de 69 sapeurs-pompiers et 22 véhicules a été mobilisé dans les Boûches-du-Rhône.