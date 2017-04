Le mois de mars a été chaud en Vaucluse, mais sans battre de records

Le Vaucluse a connu un mois de mars exceptionnellement chaud, mais sans enregistrer de records.

Le mois de mars a été le plus chaud en France depuis 1900, ex-aequo avec 1957, avec une moyenne de 11°C, annonce Météo France.

Au cours du mois écoulé, les températures ont été particulièrement clémentes dans le tiers nord de la France, mais aussi "chez la plupart de nos voisins européens", en particulier en Europe du Nord, a précisé Météo France.

"On a connu peu de mois de mars aussi doux que celui-ci." - Anne-Marie Martinez, CIRAME

Et chez nous ? "On a un historique qui remonte à 1960", précise Anne-Marie Martinez, technicienne au Cirame, le centre d'information régional agro-météorologique à Carpentras-Serres. "On n'est pas record par rapport à la chaleur, mais on est exceptionnellement chaud pour la saison. Au cours des 50 dernières années, on a connu peu de mois de mars aussi doux que celui-ci."

"On a pu battre des records de douceur", détaille Anne-Marie Martinez, du CIRAME Partager le son sur : Copier

Anne-Marie Martinez précise : "Ponctuellement, sur la période du 11 au 20 mars, on a pu battre des records de douceur, dans l'après-midi." Il a fait jusqu'à 25° le 29-30 mars, loin du record qui s'était produit un 21 mars 1990, où l'on avait pu atteindre des 28° !