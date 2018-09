Billère, France

En un an, le nombre de communes dans lesquelles le moustique tigre prolifère est passée de 8 à 30 dans les Pyrénées-Atlantiques. Cet insecte aux pattes rayées a d'abord été identifié à Mourenx en 2015, sa présence s'est ensuite étendue à cause de la circulation de voitures entre les différentes communes. Il a ensuite trouvé son nid dans les eaux stagnantes des jardins, des piscines et des gouttières. L'animal ne se déplaçant pas à plus de 100 mètres, son nid est souvent directement dans les jardins concernés. La température, chaude cet été, a amplifié la croissance des œufs, et les pluies, rares mais intense, ont favorisé l'eau stagnante. Bien qu'il n'y ait pas eu de cas dans les Pyrénées-Atlantiques, ce moustique peut transporter plusieurs maladies comme la dengue, le chikungunya ou zika, à condition qu'il ait piqué quelqu'un porteur de la maladie.

Thomas Margueron, ingénieur sanitaire à l'Agence régionale de santé. Copier

La mairie de Billère passe à l'action

Dans l'agglomération de Pau, la commune de Billère est excédée par la présence du moustique tigre. Depuis deux ans, les riverains ne peuvent plus profiter de leurs jardins.

Dès qu'on sort c'est des dizaines de piqûres sur les jambes. Si j'ai laissé la fenêtre de la salle de bain ouverte le soir, on est envahi à l'intérieur par les moustiques. On en a ras la casquette, c'est à ne plus sortir dehors"

— Marie, une billéroise exaspérée.

La mairie a donc décidé de donner gratuitement aux riverains des nichoirs pour hirondelles et chauves-souris, des prédateurs naturels du moustique. Elle a aussi mis en place un numéro spécial avec lequel les billérois peuvent demander que des agents de la mairie viennent inspecter leurs jardins et détecter la présence d'eau stagnantes. Des prospectus vont aussi être distribués dans leurs boites aux lettres. Vous pouvez également signaler la présence d'un moustique tigre chez vous en envoyant sa photo sur www.signalement-moustique.fr.