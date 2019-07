Le moustique tigre passe à l'attaque en Savoie

On rentre dans la période (août à septembre) où les moustiques tigres sont les plus nombreux. En plus, le nombre de communes colonisées par l'insecte en Savoie a quasiment doublé en une année dans le bassin Chambérien.

Savoie, France

S'il n'a pas encore élu domicile en Haute-Savoie, le moustique tigre s'est particulièrement bien développé depuis quelques années en Savoie, en particulier dans le bassin Chambérien. Le mois d'août au mois de septembre correspond à la période où on compte le plus de spécimens. Un pic de population qui s'annonce plus important que les autres années.

La situation s'aggrave en Savoie

La bestiole venue d'Asie est présente dans 18 communes de l'agglomération en 2018 selon l'EID Rhône Alpes. Un nombre qui a quasiment doublé puisque l'insecte a été vu dans 10 villes savoyardes en 2017. Et la situation va empirer d'après Gilles Besnard, entomologiste au sein de l'Entente Interdépartementale de démoustication de Savoie Rhône Alpes.

"Le nombre de communes où le moustiques tigres est implanté en Savoie augmente rapidement." - Gilles Besnard, entomologiste au sein de l'EID Rhône Alpes.

"Pendant la canicule, le moustique n'est pas au mieux de sa forme. Mais les gros orages ont remis depuis beaucoup d'eau et ont permis de remplir tous les points d'eau autour des habitations, ce qui va permettre une sortie du moustique tigre d'ici une semaine" en masse explique Gilles Besnard.

Comment éviter sa propagation ?

L'entomologiste, de l'EID, l' Entente Interdépartementale de démoustication de Savoie explique que "tous les contenants autour des habitations, les sceaux, les brouettes, les bidons, citernes de recueil d'eau, coupelles de fleurs, des gouttières bouchées, des pneus... Tous les qui peuvent contenir de l'eau, qui ont des parois plutôt verticales et de faibles volumes" sont à bannir du jardin. C'est dans ces objets que le moustique tigre pond ses œufs.

"Si autour des maison il n'y a ne serait-ce qu'un objet qui contient de l'eau, on peut avoir des moustiques tigres chez soi." - Gilles Besnard, entomologiste au sein de l'EID Rhône Alpes.

Pour vous protéger vous, adopter des vêtements longs et amples et non-moulant : le moustique peut piquer à travers. Pour les plus sensibles des répulsifs peuvent être intéressants.