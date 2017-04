"Le muguet se cultive 30 jours et se vend en un seul!"

Mais savez-vous comment cette fleur est cultivée? Faire pousser du muguet nécessite une technique bien particulière, avec un enjeu de taille: arriver à le faire fleurir le premier mai, pas avant, ni après.

Sébastien Bonventre cultive du muguet depuis plus de vingt ans à Aubagne. Et il y 20 ans, ce pépiniériste, qui tient avec son fils une entreprise familiale, vendait du muguet cueilli directement dans la forêt de la région lyonnaise. Mais aujourd'hui, ramasser cette plante dans la nature n'est plus vraiment rentable. " Le réchauffement climatique vient tout chambouler, le muguet est très sensible aux aléas de la nature et avec l'arrivée précoce de la chaleur, ça devient trop compliqué d'en obtenir pile pour le premier mai" explique Sébastien Bonventre.

Le réchauffement climatique vient tout chambouler"

Pour éviter les aléas de la nature, certains producteurs utilisent les grands moyens. Ils placent les brins de muguet dans des chambres froides pour éviter qu'ils ne fleurissent trop tôt.

Maîtriser minutieusement la culture

Dans la pépinière Bonventre, cette année, on a juste "mis un petit coup de chauffage dans la serre la dernière semaine pendant le coup de froid" et le muguet est arrivé à point. " C'est un vrai défit de faire pousser du muguet. Il faut maîtriser la culture minutieusement, le chaud, le froid, le temps, comme la nature quoi! Ce n'est pas une plante fragile mais vous avez trente jours pour la cultiver et un jour pour la vendre!" conclut Sébastien Bonventre en regardant avec fierté sa brouette pleine de pot de muguet. Cette année la pépinière Bonventre a produit 2800 pots de muguet.