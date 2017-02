Le navire Thalassa scrute à la loupe nos poissons du grand large

Des chercheurs de l'Ifremer, l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ont étudié pendant 20 jours l'état des stocks de poissons que l'on consomme le plus, et qui vivent en mer du Nord et dans la Manche : le cabillaud, le hareng, l'églefin et le merlan.

Cette campagne est menée chaque année à la même période et dans les mêmes zones pour comparer au mieux l'évolution des stocks de poissons. Pour l'instant, les résultats ne sont pas définitifs et peuvent encore évoluer, mais les chercheurs ont passé 20 jours à bord du navire Thalassa constatent déjà quelques tendances.

Bonne nouvelle, les stocks de merlan ou de morue sont meilleurs que l'an dernier. Ce n'est pas le cas du hareng, première espèce pêchée dans le Nord et dont la baisse inquiète depuis 2015. Il est d'ailleurs très surveillé, les pêcheurs doivent épargner les plus petits spécimens, qui sont aussi les plus jeunes. Globalement, les stocks sont faibles depuis une vingtaine d'années

Cette campagne est aussi menée dans six autres pays européens. C'est en mars que le groupe de travail se réunira pour rendre ses conclusions sur l'ensemble des stocks. A terme, cette campagne doit servir, entre autres, de base à l'Union Europénne pour déterminer les quotas de pêche pour chaque pays membre. Yves Vérin est chercheur à l'Ifremer et a dirigé cette mission en mer.

Selon plusieurs ONG, si les stocks étaient mieux gérés, avec une pêche qui ne gêne pas la reproduction des espèces par exemple, les quotas de l'Union Européenne pourraient être beaucoup plus hauts.