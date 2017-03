Le nez qui coule, les yeux qui pleurent ou qui démangent... Ne cherchez plus, vous êtes sans doute allergique !

Ce mardi est la journée française de l'allergie, l'occasion de parler de toutes ces allergies qui empoisonnent le quotidien de beaucoup d'entre nous.

Un Français sur trois est victime d'allergie aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une allergie alimentaire, allergie à la poussière, à la pollution ou encore au pollen. C'est d'ailleurs le bon moment pour en parler. Avec le redoux, les pollens font leur réapparition chez nous. Et les allergiques ont donc commencé à ressentir ces symptômes qu'ils connaissent si bien, les yeux qui pleurent ou qui démangent, le nez qui coule ou qui est bouché au contraire, les éternuements intempestifs. Bref, autant de symptômes qui peuvent ressembler à un rhume permanent.

"Dans plus de 30 ans, un Français sur deux sera allergique" - Marie-Pierre Rinn

On compte de plus en plus d'allergiques en France, et ça ne devrait pas s'améliorer dans les années qui viennent. Selon Marie-Pierre Rinn, la présidente de l'association Asthme et Allergies 37, les allergiques étaient seulement 3% dans les années 70, ils sont 30% aujourd'hui et ils seront encore beaucoup plus en 2050. Dans plus de 30 ans, un Français sur 2 sera allergique. D'où l'intérêt de faire soigner une allergie le plus tôt possible. Plus elle est prise en charge de manière tardive, plus elle est difficile à éradiquer.