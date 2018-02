Auxerre, France

Le niveau 2 correspond à une température négative en journée et une température entre -5°C et -10°C la nuit. Des places supplémentaires d'hébergement sont déployées à Auxerre, Sens, et Migennes. Le déclenchement du dispositif entraîne deux maraudes par jour (matin et soir) à Auxerre et une maraude par jour (le soir) à Sens.

Des places d’hébergement et des maraudes supplémentaires

En raison d'une baisse significative des températures et du vent attendu, les températures ressenties rendront plus aiguë la situation des sans-abri. En téléphonant au 115, les sans abris seront orientés vers un abri pour la nuit. Les CCAS des villes d’Auxerre et de Sens organisent également des accueils de jour.