Strasbourg, France

Mardi après-midi, le thermomètre atteignait entre 33 à 36 degrés en Alsace selon Météo France. Et l'air sera encore très chaud les prochains jours, de jour comme de nuit. En conséquence, les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont activé ce mardi le niveau 3 du plan canicule.

Les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants sont les plus en danger

Les préfectures vous invitent à porter une attention toute particulière aux personnes les plus fragiles : "Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour."

⚠️ @toutlebasrhin est en vigilance orange canicule.@prefet67 appelle à la plus grande attention vis-à-vis des personnes sensibles/exposées. 🔆

Adoptez les bons réflexes: buvez de l'eau, ne sortez pas aux heures les plus chaudes, pensez à vos proches.https://t.co/oTNW4FmKMjpic.twitter.com/YD2R5yHphP — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) July 31, 2018

Il vous est conseillé de bien vous hydrater et de boire un litre et demi d'eau par jour. Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit pour rafraichir la pièce dans laquelle vous dormez. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes et limitez vos activités physiques.