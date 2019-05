Le niveau d'eau des rivières de Creuse est extrêmement bas

Creuse, France

Vous trouvez que ce mois de mai est pluvieux en Creuse ? En réalité, il a moins plu qu'un mois de mai normal. Les petites averses fréquentes n'ont pas amené de grandes quantités d'eau. Insuffisant pour limiter la sécheresse que connaît actuellement le département. A Boussac, où il a le moins plu, 40 mm sont tombés depuis le début du mois et 75 mm sont tombés à La Soutteraine où les pluies ont été les plus intenses. Le déficit en eau est particulièrement important autour d'Auzances, Aubusson, Guéret ou Bourganeuf. Dans ces secteurs, il faudrait qu'il pleuve d'ici la fin du mois entre 40 et 50 mm pour qu'on atteigne les normales", détaille Olivier Mandeix de Météo-France.

Un déficit de 80 % pour la Petite Creuse

Pour se rendre compte de l'état de sécheresse du département, il suffit de jeter un oeil au niveau d'eau des rivières. La Petite Creuse est, par exemple, en ce moment à 20 % de son débit habituel. Soit un déficit de 80 %. "Aujourd'hui, on a des niveaux d'eau qui sont à peine ceux d'un mois d'aout, ce qui n'augure rien de bon pour la suite", commente Julien Lemesle, directeur de l'école de pêche de la Petite Creuse. "Si jamais on a un coup de chaud qui arrive là-dessus, ça va vraiment être une catastrophe", ajoute-t-il.

Dans ces circonstances, la préfecture de la Creuse a décidé de prolonger l'arrêté sécheresse jusqu'au 30 juin.