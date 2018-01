Environ deux tiers, soit 64%, des nappes phréatiques en France présentent un niveau "modérément bas à très bas", selon le bilan que vient de publier le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). La situation est particulièrement défavorable dans plusieurs zones du sud de la France comme la vallée du Rhône.

"Une situation pas habituelle" en cette saison

#Eau : près des deux tiers des #nappes (64%) affichent un niveau modérément bas à très bas. Cette situation traduit l’absence d’incidence notable des premières pluies automnales. #NappesPhréatiqueshttps://t.co/JYq5WtLE8Wpic.twitter.com/AlQdKgzoWh — BRGM (@BRGM_fr) January 16, 2018

"Cette situation de basses eaux qui se prolonge jusqu'en fin d'année n'est pas habituelle" indique le BRGM, qui précise que pour une grande partie du territoire, les niveaux des nappes sont inférieurs à la moyenne. "On a manqué de pluie dans certains secteurs de Drôme et d'Ardèche et le déficit pluviométrique continue à certains endroits" précise François Crastres de Pollet, hydrogéologue au BRGM à Lyon.

"Pour l'instant, l'effet des premières pluies d'automne sur les nappes reste faible ; la période de recharge est timide et met du temps à s'installer cette année en Drôme et en Ardèche".

Des niveaux encore en baisse en vallée du Rhône

"Les aquifères de la vallée du Rhône, tout particulièrement en aval de Lyon présentent des niveaux encore globalement orientés à la baisse et sont dans leur grande majorité bas voire très bas en conséquence de pluies déficitaires" explique le BRGM.

"Il y a des disparités selon les endroits, le niveau des nappes est encore en baisse près de Valence et de Manthes mais déjà en hausse dans le Vercors" explique François Crastres de Pollet. "Il faudra être patient et attendre quelques semaines que l'eau s’infiltre et puisse rejoindre l'aquifère ; ça devrait s'inverser plus globalement dans les prochaines semaines".