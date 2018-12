Le niveau du Rhin monte entre Colmar et Lauterbourg

Strasbourg, France

Sur le Rhin, le trafic des porte-conteneurs était perturbé depuis le début de l'été, en raison du bas niveau du fleuve. Voici que la tendance s'inverse. Vigicrues, le service d'alerte du ministère de la transition écologique et solidaire, a teinté le Rhin en jaune en ce jour de Noël, pour signaler aux promeneurs et aux riverains un "risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière". Certains cours d'eau sont susceptibles de gonfler rapidement et de déborder.

Cette crue a été provoquée par les pluies de ses derniers jours. Depuis ce vendredi 21 décembre, les sols se sont saturés d'eau. L'excédent a rapidement fait monter les affluents du Rhin, comme l'Ill, haute et boueuse ce mardi.

Tendance à la décrue

Ce mouvement ascendant des eaux du fleuve a débuté durant la nuit de dimanche à lundi. Dimanche, le Rhin affichait un niveau de 2,50 mètres à Kehl, en Allemagne, en face de Strasbourg. A 7h, ce mardi matin, le fleuve a dépassé 3,75 mètres, avant de repartir à la baisse.

A Gambsheim, le CARING, centre d'alerte rhénan, surveille les niveaux du Rhin © Radio France - Corinne Fugler

Cette crue de faible ampleur affecte aussi les bassins vosgiens du Bas-Rhin. "Sur la plupart des cours d'eau, la tendance est à l'étale ou à la décrue, à l'exception du Rhin où la propagation de l'onde de crue est en cours", indique ce mardi le site Vigicrues. "Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable."