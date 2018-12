Le nombre d'oiseaux marins en baisse à cause de la surpêche dans le Golfe de Gascogne

Landes, France

C'est une conséquence de la surpêche en mer, le nombre d'oiseaux marins est en train de baisser. Selon une étude menée par un scientifique français, David Grémillet, et publiée dans une revue scientifique américaine, leur nombre diminuerait depuis les années 70. Sur les 346 espèces recensées dans le monde : 38% seraient en danger critique ou en danger.

Au large de nos côtes landaises aussi les conséquences de la pêche industrielle se font sentir. La "Sterne Caujek" est directement concernée par la surpêche. Cette espèce niche sur le Banc d'Arguin, dans le bassin d'Arcachon. "C'est un petit oiseau qui se nourrit de petits poissons qu'il va pêcher pas très loin de la surface. Le stock disponible de poisson directement a proximité du Banc d'Arguin dans un premier temps, pour nourrir les poussins, mais après, au delà, lorsque ces oiseaux vont prendre leur autonomie, le stock de poisson va impacter le succès de reproduction de cet oiseau. _On sait que le stock d'anchois dans le Golfe de Gascogne a été divisé par six entre 2000 et 2005 et on observe un déclin de la population de "Sterne Caujek" du banc d'Arguin depuis une dizaine d'années_, qui est directement lié à la baisse du stock de poisson" explique Mathieu Sannier, chargé de mission biodiversité à la LPO Auquitaine.

Selon lui, la population de "Sterne Caujek" du banc d'Arguin "reste viable, mais si elle n'est pas surveillée et si elle n'est pas préservée et si le stock de poisson continue à diminuer, il y a un risque effectivement de disparition de cette espèce. La colonie du banc d'Arguin étant _la seule de tout le littoral, de la Gironde au Pays Basque_".