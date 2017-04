Le nombre d'ours dans les pyrénées augmente, sauf en Béarn

Le réseau ours brun fait le bilan de la présence d'ours dans les Pyrénées. 2016 a connu 10 naissances. Il y a 39 ours dans les Pyrénées aujourd'hui. Mais seulement deux spécimens dans nos vallées.

La population d'Ours dans les Pyrénées se porte bien, mais pas chez nous. C'est, en une phrase, le résumé que l'on peut faire du bilan annuel de la population ursine. C'est le réseau Ours brun qui fait ce recensement annuel : 39 ours dans les Pyrénées aujourd'hui mais deux individus seulement chez nous.

Les solitudes de Néré et Canélito

Dans nos vallées il n'y a donc que Néré le père, et canélito son fils ; l'ourson de Canelle tuée à Urdos en 2004. Ils occupent une zone assez large qui va de la vallée d'Aspe jusqu'à l'Est du Tourmalet dans les Hautes Pyrénées. Mais pas assez à l'Est pour rencontrer les femelles des Pyrénées centrales. Ce sont elles qui mettent bas régulièrement. Dix naissances en 2016 et on attend 8 à 10 nouveaux oursons encore en 2017.

La carte de l'Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage - ONCFS

Une démographie galopante

Ils étaient 15 en 2006. 25 en 2013, 32 en 2015 et donc 39 aujourd'hui. On devraient compter au moins 45 ours dans un an. Car il y a un peu de mortalité aussi. Trois ours sont morts cette année. Néré va avoir 30 ans. Même si les dernières images de lui ci-dessus témoignent de sa bonne santé, il a atteint l'espérance de vie moyenne pour un ours brun sauvage. Donc Canelle qui a 12 ans va bientôt se retrouver seul dans nos Pyrénées béarnaises. Un constat qui a au moins un avantage : il n'y a pas eu d'attaque d'ours sur les brebis des éleveurs béarnais en 2016.