Le frelon asiatique apprécie l'été en Mayenne. Le nombre d'insecte a augmenté ces dernières semaines, selon Polleniz 53, un organisme qui lutte contre les insectes nuisibles. Cet insecte empoisonne la vie des habitants et des apiculteurs.

Saint-Berthevin, France

Les frelons asiatiques ont été très nombreux cet été en Mayenne. En 2010, il y avait deux nids. Aujourd'hui, Polleniz 53 estime qu'il y a entre 600 et 700 nids dans le département. Un chiffre qui a augmenté cet été en raison des fortes chaleurs appréciées par les insectes.

Francine Gastinel, animatrice à Polleniz 53, l'a constaté. Elle reçoit énormément d'appels pour signaler des nids, notamment le lundi juste après les journées en famille du week-end : "A cette date là, on a déjà atteint les chiffres que l'on atteignait l'année dernière en fin de saison. C'est normalement à la chute des feuilles où l'on découvre le plus de nids entre septembre et novembre. "

Les jardins de particuliers envahis

Yves Chauvin, apiculteur amateur, est envahi par les frelons asiatiques dans son jardin depuis 2013. Un frelon asiatique rentre toutes les deux minutes dans son jardin. Ils capturent des abeilles qui sont une source de protéines.

L'apiculteur a donc essayé plusieurs pièges pour sauver ses abeilles : 'J'ai commencé par mettre des filets à fraisiers autour des ruches. Ils arrivent à passer mais ils mettent beaucoup plus de temps pour se rapprocher de la ruche. Cela évite aux abeilles d'être en position de stress. J'ai mis aussi des pièges à frelons composés d'alcool et de produits sucrés. On essaye de limiter la prédation."

Malgré cela, les frelons asiatiques arrivent à capturer des abeilles. La solution serait de trouver les nids et de faire appel à une entreprise spécialisée en désinsectisation. Il est néanmoins difficile de trouver les nids qui se multiplient très vite.

En plus de cela, ces entreprises spécialisés peuvent coûter très chères pour les particuliers : " Actuellement c'est entre 60 et 200 euros selon la hauteur", estime Yves Chauvin " Si les nids ne sont pas détruits, on sait que c'est au moins 40 à 50 nids dans le secteur l'année suivante".

Il est donc très important d'appeler ces entreprises si vous avez des nids de frelons asiatiques. Polleniz 53 peut vous donner des conseils si vous avez des nids chez vous. Ils vous recommanderont de regarder les pages jaunes ou les sites Internet spécialisés dans la désinsectisation des nids de frelons. Et surtout d'appeler plusieurs entreprises spécialisées pour avoir plusieurs tarifs.