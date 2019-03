VIDEO - Le nombre de mérous explose dans la réserve marine de Cerbère-Banyuls

Perpignan, France

Si vous voulez croiser des mérous en plongée, direction la réserve marine de Cerbère-Banyuls ! En 1986, seuls dix mérous avaient été comptabilisés au sein de la réserve catalane, l'an dernier, les agents en ont comptés 608 !

"C'est plus qu'un symbole explique Frédéric Cadene, le conservateur de la réserve, car cette espèce emblématique de la Côte Vermeille est aussi _un baromètre de la biodiversité_. Il se situe en haut de la chaîne alimentaire : s'il se développe et se reproduit, c'est que les autres espèces prospèrent aussi au sein de la réserve". Toutes les espèces sauf... les nacres blanche : ces immenses coquillages touchés depuis plusieurs mois par un parasite venu d'Espagne. "C'est inquiétant, le taux de mortalité avoisine les 90%" explique Frédéric Cadene.

Jusqu'à 30 000 plongeurs par an

Devenu un véritable paradis sous-marin, la réserve attire aussi logiquement de plus en plus de touristes via le parcours marin (depuis l'anse de Peyrefitte) et jusqu'à 30 000 plongeurs ces dernières années. "Mais, grâce à notre travail de surveillance, le nombre de braconniers lui ne cesse de reculer" selon le patron de la réserve (seulement une dizaine de PV dressés l'an dernier). Si la pêche est autorisée sous conditions dans certaines zones de la réserve , la pêche sous-marine reste elle strictement interdite.

Dans ces conditions, faut-il agrandir la réserve et l'étendre du Cap Béar au Cap Cerbère ? "On peut se poser la question mais on n'en est pas là, tempère Frédéric Cadene. Cet agrandissement pourrait faire peur à certains notamment aux pêcheurs... C'est pour ça que notre rôle est de travailler et d'échanger avec tous les usagers. L'objectif n'est pas de mettre un milieu sous cloche. Mais nous parlerons de ce possible agrandissement lors des discussions de notre futur plan de gestion avec le conseil départemental".

Le travail des quatre agents permanents de la réserve marine de Cerbère-Banyuls vient d'être récompensé à travers deux récompenses internationales, le Prix Glorès et le statut de "Refuge pour la mer". La réserve est gérée, majoritairement, par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Son budget global avoisine les 400 000 euros par an.