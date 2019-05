Le nombre de pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle augmente chaque année de 30% en Touraine

Indre-et-Loire, France

C'est le grand retour en Touraine des marcheurs de Saint-Jacques-de-Compostelle. Traditionnellement de la mi-avril à la mi-octobre, les pèlerins reviennent en masse et traversent l'Indre-et-Loire par les chemins de grandes randonnée dont l'emblématique GR655. Notre département est l'un des mieux balisés pour les marcheurs ce qui n'empêche pas certains de se perdre et de se retrouver parfois sur l'ex-Nationale 10 par hasard. Caroline est partie de Paris le 26 avril, Benoît de Lille le 15 avril et Raymond de Rouen.

On a connu pire mais en Touraine c'est vraiment bien fait, on ne peut pas se perdre, je pense. Depuis que je suis arrivé en Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et Indre-et-Loire, c'est super bien balisé, il n'y a pas de souci -Benoît et Raymond, pèlerins de passage à Sainte Maure-de-Touraine

Ceux qui connaissent bien le chemin de Compostelle savent qu'il ne faut pas s'écarter du balisage. Catherine en a fait les frais: "on a voulu écourter et ne pas passer par Saint Avertin, donc on a piqué tout droit et c'était une erreur en fait. On s'est retrouvé au Sud de Tours dans une zone hyper-industrielle".

La halte jacquaire de Sainte-Maure-de-Touraine a été inaugurée le 18 juillet 2010 © Radio France - Denis Guey

Tours est un point de jonction majeur du pèlerinage, c'est pourquoi l'association des chemins de Saint Jacques avec le comité départemental de randonnée est très attentive au balisage et donc à la sécurité des pèlerins. Il arrive pourtant que des marcheurs s'égarent et se retrouvent sur des routes un peu trop fréquentées comme en témoigne Jean-Luc Huguet, le président de l'association.

Çà arrive et c'est d'abord un stress parce qu'on se dit, un jour il y aura un accident. Donc c'est vrai que j'engage les gens qui les voient à leur dire de ne pas rester là, il y a un chemin parallèle qui a été fait spécifiquement pour vous! -Jean-Luc Huguet, président de l'association des chemins de Saint Jacques

Ce sont les aléas du pèlerinage qui est aussi une aventure: "je peux vous dire que je me suis paumé dans la forêt de Compiègne, çà fout les boules! Heureusement que j'avais un GPS et une boussole pour essayer de sortir de la forêt! " Moralité: partez bien équipés, vous n'en aurez que plus de plaisir à cheminer.