Ariège, France

Que se passe-t-il dans la rivière Ariège ? Depuis plusieurs années les pêcheurs assistent à un effondrement de la population de truites : moins 70%, voire moins 80%, selon une étude réalisée par la fédération de pêche de l'Ariège, datée de 2016. La situation n'est pas encore durable et catastrophique, mais la fédération va lancer prochainement une étude sur tous les cours d'eau du département.

Un parasite qui s'attaque aux jeunes poissons

Les jeunes truites sont attaquées par un parasite et développent une maladie, la PKD. Tout provient du bryozoaire. Cet organisme, souvent confondu avec une algue, prolifère dans la rivière, notamment quand le débit est trop faible, ou la température de l'eau au dessus des 15°C.

Il produit des parasites qui s'accrochent aux truites juvéniles et qui attaque leurs foies et leurs reins. Selon Jean-Pierre Jenn, délégué régional Pyrénées de l'association nationale de protection des eaux et rivières (Anper), la cause de cette maladie pourrait se trouver "dans la vétusté des stations d'épuration, défaillantes, ou les rejets d'eau chaude", propices à la prolifération du parasite.

Nouvelle étude lancée mi-août

Si la situation n'est pas encore dramatique, il faut surveiller et tenter de limiter au maximum la contamination des cours d'eau. Les associations de pêcheurs diffusent désormais des conseils à leurs membres, dans les magasins de pêche, ou encore aux pratiquants de sports nautiques. Il faut bien nettoyer ses vêtements et son matériel pour ne pas contaminer des rivières.

La fédération de pêche de l'Ariège va lancer dans les prochains jours une nouvelle étude, pour connaître l'étendue du problème et mesurer l'étendue de la présence des parasites dans les 14 cours d'eau ariégeois.