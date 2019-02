Le pape exhorte les catholiques à reconnaître leurs péchés contre l'environnement

Le pape a appelé, samedi, ses fidèles à prendre conscience de leurs péchés contre l'environnement. François s'est étonné de ne presque jamais en entendre parler en confession, alors que la sauvegarde de la planète relève, selon lui, de la "responsabilité de chaque personne et de chaque nation".

"Quand j'administre le sacrement de réconciliation (la confession) -et aussi quand je le faisais avant-, c'est rare que quelqu'un s'accuse d'avoir fait violence à la nature, à la Terre, à la Création", a déclaré le pape, ce samedi, en recevant des experts en théologie morale.

"Nous n’avons pas encore conscience de ce type de pêchés"

Et le Souverain pontife de s'en étonner. "Nous n'avons pas encore conscience de ce type de péchés", a-t-il regretté, en évoquant "le cri de la terre, violée et blessée de mille manières par une exploitation égoïste". "La dimension écologique est une composante imprescriptible de la responsabilité de chaque personne et de chaque nation", a insisté le pontife argentin.

"La responsabilité de chaque personne et de chaque nation"

Ce n'est pas la première fois que le pape François prend position pour défendre l'environnement. En 2015, son encyclique "Laudato si" était déjà consacrée à la sauvegarde de la planète.